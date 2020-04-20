Тутаевское шоссе в Ярославле будут перекрывать поэтапно

20 Апр 2020 2020-04-20T21:05:59+03:00

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Сегодня, 20 апреля, прошел брифинг по перекрытию очередного участка Тутаевского шоссе. Участок от Урицкого до Панина планируют закрыть с 15 мая до октября этого года, но делать это будут поэтапно. Первый участок, от проспекта Дзержинского до дома №70 на Тутаевском шоссе закроют 15 мая. Второй, от Урицкого до поликлиники №5, - 1 июня.

В связи с перекрытием Тутаевского шоссе изменится схема движения общественного транспорта.

- Автобусы № 4Т, 6, 23 и маршрутные такси № 47 и 96 будут следовать по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту и улице Панина. Автобус № 10 также изменит свое движение и будет двигаться от остановки «Фабрика «Красный Перевал» по Тутаевскому шоссе, улице Панина, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого до улицы Елены Колесовой, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Для оповещения жителей о расположении объездных путей установят информационные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU