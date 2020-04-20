2020-04-21T11:19:40+03:00
Общество

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка

Сбербанк присоединился к новой правительственной программе поддержки предпринимательства
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Программа предназначена для помощи компаниям наиболее пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определен Правительством РФ.

Одно из ключевых условий Программы, определенной Правительством РФ, – соответствие ОКВЭД компании списку пострадавших отраслей.

Сбербанк присоединяется к программе Правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19.

Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя Сбербанк и Правительство РФ.

Предприниматель, по собственному выбору, сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту.

Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка.

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