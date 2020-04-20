Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка
Программа предназначена для помощи компаниям наиболее пострадавших от пандемии отраслей, перечень которых определен Правительством РФ.
Одно из ключевых условий Программы, определенной Правительством РФ, – соответствие ОКВЭД компании списку пострадавших отраслей.
Сбербанк присоединяется к программе Правительства РФ по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19.
Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на 6 месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя Сбербанк и Правительство РФ.
Предприниматель, по собственному выбору, сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту.
Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 года, после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка.