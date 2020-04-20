У Ярославского госпиталя ветеранов установили спецпалатку для дезинфекции

20 Апр 2020 2020-04-20T17:21:58+03:00

В ней сотрудники скорой проходят дезинфекцию до и после вызовов

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У госпиталя ветеранов войн установили палатку. В ней врачи скорой помощи, которые привозят инфицированных, оставляют спецодежду, проходят дезинфекцию и переодеваются перед следующим вызовом.

- Палатку раздели на грязную и чистую зоны. В грязной установили специальные баки для использованных средств индивидуальной защиты. Маски и одежду затем будут утилизировать, соблюдая все необходимые меры предосторожности, - сообщают в оперштабе Правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

Такое же помещение установят сегодня около больницы имени Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU