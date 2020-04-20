Детский омбудсмен попросил ярославцев отказаться от ремонтных работ днем

20 Апр 2020 2020-04-20T17:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к главе региона и депутатам с просьбой внести временные ограничения на строительные и ремонтные работы в многоквартирных домах и рядом с ними.

Причина – дистанционное обучение детей. По мнению детского омбудсмена, шум от ремонтов, которые пользуясь периодом самоизоляции, начали делать многие ярославцы, мешает детям нормально учиться.

- В сложившейся ситуации крайне важно обеспечить детям Ярославской области комфортные условия нахождения в домашних условиях и ввести дополнительные временные меры по соблюдению покоя граждан и тишины, чтобы дети могли беспрепятственно осваивать школьную программу, - сказал Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU