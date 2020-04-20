В Ярославле нашли и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
На 2-й Тутаевской в Дзержинском районе местные жители проводили земляные работы и обнаружили предмет, похожий на снаряд. О находке ярославцы сообщили в правоохранительные органы. Первыми на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Они оцепили опасный участок и отвели людей на безопасное расстояние.
Находка оказалась 85-милимметровым снарядом времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Несмотря на то, что предмет долгое время пролежал в земле, он до сих пор представлял опасность для окружающих.
- Сотрудники ОМОН извлекли снаряд и вывезли на полигон для уничтожения, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU