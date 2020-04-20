2020-04-20T16:58:30+03:00
Общество

В Ярославле нашли и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Находку обнаружили при проведении земляных работ
Светлана Крутикова
Поделиться:
Снаряд представлял опасность для окружающих. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиСнаряд представлял опасность для окружающих. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
Изменить размер текста:

На 2-й Тутаевской в Дзержинском районе местные жители проводили земляные работы и обнаружили предмет, похожий на снаряд. О находке ярославцы сообщили в правоохранительные органы. Первыми на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Они оцепили опасный участок и отвели людей на безопасное расстояние.

Находка оказалась 85-милимметровым снарядом времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Несмотря на то, что предмет долгое время пролежал в земле, он до сих пор представлял опасность для окружающих.

- Сотрудники ОМОН извлекли снаряд и вывезли на полигон для уничтожения, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работающим ярославцам старше 65 лет оформят еще один больничный
Тутаевское шоссе в Ярославле будут перекрывать поэтапно
У Ярославского госпиталя ветеранов установили спецпалатку для дезинфекции
В Ярославле нашли и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
Детский омбудсмен попросил ярославцев отказаться от ремонтных работ днем
Ярославца осудили за незаконное изготовление и хранение оружия
Три миллиона на IT-площадку: школа Рыбинска выиграла федеральный грант
В Ярославле изменилось расписание автобуса
В СНТ Рыбинска нашли тело 57-летнего мужчины
Что делать ярославцам, если заканчивается срок действия банковской карты и паспорта
Тепла не будет. Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю
Двух жителей Углича через суд отправили на карантин
Ярославец из мести поджег машину знакомого
Еще 27 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в режиме онлайн
С ярославского завода взыскали 52 миллиона долга
В Ярославском госпитале ветеранов войны появились 17 новых аппаратов ИВЛ
Ярославские школьники напишут всероссийские проверочные работы осенью
В Ярославской области пассажир легковушки пострадал в ДТП с лосем
В Гаврилов-Яме закрыли районную больницу: у 8 сотрудников положительный анализ на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 19 апреля: количество зараженных увеличилось на 12 человек
В Ярославле на карантин закрылось еще одно отделение больницы имени Сoлoвьева
На посту ДПС в Переславль-Залесском усилены меры профилактики COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 18 апреля: 12 выздоровели, 24 заразились
В ярославские храмы прихожан на Пасху будут пускать только в масках
Экстренное предупреждение от МЧС: сильный ветер в Ярославской области
"За три недели умерли бы все". В Ярославле проверили контактный зоопарк
В Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект
В Ярославской областной психиатрической больнице начали шить ватно-марлевые повязки