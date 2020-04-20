В Ярославле нашли и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

20 Апр 2020 2020-04-20T16:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На 2-й Тутаевской в Дзержинском районе местные жители проводили земляные работы и обнаружили предмет, похожий на снаряд. О находке ярославцы сообщили в правоохранительные органы. Первыми на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Они оцепили опасный участок и отвели людей на безопасное расстояние.

Находка оказалась 85-милимметровым снарядом времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Несмотря на то, что предмет долгое время пролежал в земле, он до сих пор представлял опасность для окружающих.

- Сотрудники ОМОН извлекли снаряд и вывезли на полигон для уничтожения, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU