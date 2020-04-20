Ярославца осудили за незаконное изготовление и хранение оружия

20 Апр 2020 2020-04-20T16:15:25+03:00

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43-летний ранее не судимый житель Брагина обвинялся в двух эпизодах незаконного изготовления огнестрельного оружия и в его хранении.

Суд установил, что на первое преступление мужчина пошел в феврале прошлого года. Используя подручные инструменты, брагинец прямо у себя дома из сигнального пистолета смастерил огнестрельное калибра 6,6 мм. По заключению эксперта, это оружие пригодно к стрельбе самодельными боеприпасами, которые изготовлены на базе патронов травматического действия калибра 9 мм.

Второе оружие подсудимый изготовил в июне 2019 года и оно тоже, как пояснил эксперт, было пригодно для стрельбы.

Мужчина ране не был судим и что его подвигло на открытие маленькой оружейной мастерской, не известно. Но он раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Суд это учел. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет и 3 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU