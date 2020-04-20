Три миллиона на IT-площадку: школа Рыбинска выиграла федеральный грант

20 Апр 2020 2020-04-20T15:48:05+03:00

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Рыбинская школа №23 стала победителем конкурса «Кадры для экономики» и обладателем федерального гранта в размере трех миллионов рублей.

- На базе учреждения создадут IT-площадку, которая позволит формировать цифровые навыки школьников в рамках внеурочной деятельности по таким направлениям, как «математика», «информатика», «технология», и распространять накопленный педагогический опыт в образовательной среде, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

В школе есть все условия для создания IT-площадки: это и высококвалифицированные специалисты, и специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Кроме того, учреждение активно взаимодействует с профессиональными образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования и ведущими предприятиями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU