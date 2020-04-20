2020-04-20T14:17:56+03:00
Общество

В Ярославле изменилось расписание автобуса

На маршрут добавили две машины
Полина Вачнадзе
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изменилось расписание движения автобусного маршрута №93г. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтактеизменилось расписание движения автобусного маршрута №93г. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте
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С сегодняшнего дня, с 20 апреля, изменилось расписание движения автобусного маршрута №93г, который следует из Очапков до вокзала «Ярославль Главный» и обратно.

Как указано в группе «Общественный транспорт Ярославля» в социальной сети ВКонтакте, по сравнению с действующим расписанием выходного дня добавлено еще две машины. Связано это с повышением спроса на автобус этого маршрута.

Также в Ярославле с 17 апреля изменилось расписание трамвая №6 «Улица Автозаводская – Улица Блюхера».

Расписание трамвая изменилось с 17 апреля. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

Расписание трамвая изменилось с 17 апреля. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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