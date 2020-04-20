В Ярославле изменилось расписание автобуса
С сегодняшнего дня, с 20 апреля, изменилось расписание движения автобусного маршрута №93г, который следует из Очапков до вокзала «Ярославль Главный» и обратно.
Как указано в группе «Общественный транспорт Ярославля» в социальной сети ВКонтакте, по сравнению с действующим расписанием выходного дня добавлено еще две машины. Связано это с повышением спроса на автобус этого маршрута.
Также в Ярославле с 17 апреля изменилось расписание трамвая №6 «Улица Автозаводская – Улица Блюхера».
Расписание трамвая изменилось с 17 апреля. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU