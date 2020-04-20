В СНТ Рыбинска нашли тело 57-летнего мужчины

20 Апр 2020 2020-04-20T13:27:09+03:00

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ФОТО: СКР по Ярославской области

Судя по всему, мужчину избили до смерти

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В ночь с 19 на 20 апреля в одном из садовых товариществ Рыбинска местные обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти. Его личность установили быстро. Потерпевшему было 57 лет.

- По предварительным данным, мужчина был избит. В настоящее время следователем опрошены очевидцы, назначены судебная экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU