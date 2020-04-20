Что делать ярославцам, если заканчивается срок действия банковской карты и паспорта

20 Апр 2020 2020-04-20T13:15:25+03:00

Пока можно не паниковать и не бежать менять документы Фото: Александр ГЛУЗ

Пока можно не паниковать и не бежать менять документы

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Если в ближайшее время у вас заканчивается срок действия банковской карты, не спешите ее менять. Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать до 1 июля. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Таким образом, ярославцам нет необходимости идти в отделения банков, нарушая режим самоизоляции, чтобы получить новую карту.

До середины июля финансовым организациям рекомендовано обслуживать клиентов, даже если у них истек срок действия паспорта. Это касается и новых, и действующих клиентов. Так что, как и в случае с картами, если вам нужны документы только для того, чтобы получить банковские услуги, не спешите выходить из дома, нарушая режим самоизоляции, подвергая опасности и себя, и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU