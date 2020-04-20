Двух жителей Углича через суд отправили на карантин

20 Апр 2020 2020-04-20T12:12:01+03:00

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Иск в Угличский районный суд направили специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. Двое жителей Углича отказались добровольно уйти на карантин, хотя прекрасно знали, что в их окружении есть человек, больной коронавирусом.

Угличанин, заболевший COVID-19, проживал в общежитии. Когда у него выявили заболевание, было принято решение изолировать жителей общежития, так как все они пользовались общими коридорами, кухней, санузлами и потенциально каждый из проживающих мог подхватить вирус. Люди в срочном порядке были доставлены в обсервацию в Ярославль под наблюдение медиков, но двое отказались это сделать. Тем самым они ставили под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей. Только через суд удалось отправить угличан в обсервацию.

А тем временем, на сегодняшний день в Угличе уже два человека подхватили коронавирус. В Ярославской области им больны 132 человека. 12 жителей области уже вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU