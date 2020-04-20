Тепла не будет. Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю

20 Апр 2020 2020-04-20T12:39:16+03:00

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Порадовало воскресенье ярославцев хорошей погодой – и хватит. Специалисты центра «Фобос» опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю и хорошим его назвать вряд ли получится.

По прогнозам синоптиков, центральный регион окажется на периферии облачного вихря, направляющегося из Причерноморья к Уралу. Пройдут небольшие дожди, местами со снегом, а столбики термометров не поднимутся выше +7…+12 градусов.

Сегодня, 20 апреля, облачно, небольшой дождь. Днем +8…10, ветер северный, умеренный. Вечером ожидается дождь, не забудьте зонт.

Завтра, 21 апреля, Ярославль будет солнечно и +10, но северный ветер испортит весь день, тем более, что его порывы будут сильными, до 10 метров в секунду. Дальше погода только ухудшится.

В среду ожидается пасмурная погода, столбик термометра, по словам специалистов, не поднимется выше +3 градусов. Ветер снова северный, порывы уже до 17 метров в секунду!

В четверг и вовсе стоит одеться потеплее и взять с собой зонт: будет пасмурно с просветами, +2 и даже снег. Вот такой непостоянный апрель.

В пятницу, 24 числа, +5, но пасмурно, иногда с просветами.

В выходные температура воздуха останется на том же уровне, но в субботу синоптики предупреждают о снеге и тумане, днем будет до +6 градусов, в воскресенье – пасмурно и дождь, тоже от +4 до +6. Ветер слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU