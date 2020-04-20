2020-04-20T11:00:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 27 человек заболели коронавирусом в Ярославской области

Два человека находятся в тяжелом состоянии
Полина Вачнадзе
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В состоянии средней тяжести остаются 33 ярославцаВ состоянии средней тяжести остаются 33 ярославцаФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области за последние сутки количество больных COVID-19 увеличилось еще на 27 человек. В тяжелом состоянии, как сообщает пресс-служба правительства региона, находятся два человека. В состоянии средней тяжести остаются 33 ярославца, состояние 97 врачи оценивают как удовлетворительное.

На данный момент статистика заболеваемости в регионе такова:

- заболевших в начала периода – 144 человека;

В Ярославле – 53, Гаврилов-Ямский район – 31, Рыбинск – 18, Переславль – 13, Рыбинский район – 10, Тутаевский район – 7, Даниловский район – 4, Ростовский район – 3, Угличский район – 2, Ярославский, Борисоглебский и Некоузский районы – по 1 человеку.

- выздоровевших – 12 человек;

- на лечении – 132 человека;

- на обязательной изоляции – 107 человек;

- лабораторных исследований за сутки – 718.

ИСТОЧНИК KP.RU

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