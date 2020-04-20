Еще 27 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
В Ярославской области за последние сутки количество больных COVID-19 увеличилось еще на 27 человек. В тяжелом состоянии, как сообщает пресс-служба правительства региона, находятся два человека. В состоянии средней тяжести остаются 33 ярославца, состояние 97 врачи оценивают как удовлетворительное.
На данный момент статистика заболеваемости в регионе такова:
- заболевших в начала периода – 144 человека;
В Ярославле – 53, Гаврилов-Ямский район – 31, Рыбинск – 18, Переславль – 13, Рыбинский район – 10, Тутаевский район – 7, Даниловский район – 4, Ростовский район – 3, Угличский район – 2, Ярославский, Борисоглебский и Некоузский районы – по 1 человеку.
- выздоровевших – 12 человек;
- на лечении – 132 человека;
- на обязательной изоляции – 107 человек;
- лабораторных исследований за сутки – 718.
ИСТОЧНИК KP.RU