«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в режиме онлайн

20 Апр 2020 2020-04-20T10:52:12+03:00

Несмотря на все трудности и проблемы, герои все равно пройдут Бессмертным полком Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом, по всей стране глава государства отменил праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Но несмотря на это, в Ярославле недавняя, но добрая традиция нарушена не будет: «Бессмертный полк» пройдет, правда, в режиме онлайн.

Молодежный центр «Красный Перевал», управление по молодежной политике мэрии Ярославля, а также штаб акции «Бессмертный полк» запускает акцию. Чтобы принять в ней участие, нужно:

- зарегистрироваться на сайте акции «Бессмертный полк»; - в личном кабинете зайти во вкладку «Штендер» и выбрать форму макета; - при необходимости загрузить фотографию родственника; - сохранить получившийся штендер.

9 мая, в День Победы, в социальных сетях вместо аватарки нужно поставить фото наших героев и тогда, несмотря на все трудности и проблемы, они все равно пройдут Бессмертным полком.

ИСТОЧНИК KP.RU