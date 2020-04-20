2020-04-20T10:52:12+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в режиме онлайн

Социальные сети помогут провести акцию
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Несмотря на все трудности и проблемы, герои все равно пройдут Бессмертным полкомНесмотря на все трудности и проблемы, герои все равно пройдут Бессмертным полкомФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом, по всей стране глава государства отменил праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Но несмотря на это, в Ярославле недавняя, но добрая традиция нарушена не будет: «Бессмертный полк» пройдет, правда, в режиме онлайн.

Молодежный центр «Красный Перевал», управление по молодежной политике мэрии Ярославля, а также штаб акции «Бессмертный полк» запускает акцию. Чтобы принять в ней участие, нужно:

- зарегистрироваться на сайте акции «Бессмертный полк»; - в личном кабинете зайти во вкладку «Штендер» и выбрать форму макета; - при необходимости загрузить фотографию родственника; - сохранить получившийся штендер.

9 мая, в День Победы, в социальных сетях вместо аватарки нужно поставить фото наших героев и тогда, несмотря на все трудности и проблемы, они все равно пройдут Бессмертным полком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три миллиона на IT-площадку: школа Рыбинска выиграла федеральный грант
В Ярославле изменилось расписание автобуса
В СНТ Рыбинска нашли тело 57-летнего мужчины
Что делать ярославцам, если заканчивается срок действия банковской карты и паспорта
Тепла не будет. Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю
Двух жителей Углича через суд отправили на карантин
Ярославец из мести поджег машину знакомого
Еще 27 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в режиме онлайн
С ярославского завода взыскали 52 миллиона долга
В Ярославском госпитале ветеранов войны появились 17 новых аппаратов ИВЛ
Ярославские школьники напишут всероссийские проверочные работы осенью
В Ярославской области пассажир легковушки пострадал в ДТП с лосем
В Гаврилов-Яме закрыли районную больницу: у 8 сотрудников положительный анализ на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 19 апреля: количество зараженных увеличилось на 12 человек
В Ярославле на карантин закрылось еще одно отделение больницы имени Сoлoвьева
На посту ДПС в Переславль-Залесском усилены меры профилактики COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 18 апреля: 12 выздоровели, 24 заразились
В ярославские храмы прихожан на Пасху будут пускать только в масках
Экстренное предупреждение от МЧС: сильный ветер в Ярославской области
"За три недели умерли бы все". В Ярославле проверили контактный зоопарк
В Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект
В Ярославской областной психиатрической больнице начали шить ватно-марлевые повязки