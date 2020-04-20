С ярославского завода взыскали 52 миллиона долга

20 Апр 2020 2020-04-20T10:33:32+03:00

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Ярославские судебные приставы взыскали 52-миллионный долг с ярославского вагоноремонтного завода. Столь крупную сумму предприятие задолжало фирме, которая занималась ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств.

- Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредил должника, что если он не исполнит требования в установленный срок, то по закону с него будет взыскан исполнительный сбор и применены меры принудительного исполнения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Чтобы избежать дополнительных трат, завод все же вернул долг. Деньги уже перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU