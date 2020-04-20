2020-04-20T10:21:03+03:00
Общество

В Ярославском госпитале ветеранов войны появились 17 новых аппаратов ИВЛ

Медучреждению их подарили
Светлана Крутикова
Поделиться:
Госпиталю ветеранов войны подарили 17 аппаратов ИВЛ. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтактеГоспиталю ветеранов войны подарили 17 аппаратов ИВЛ. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте
Изменить размер текста:

Группа компаний «Р-Фарм» передала госпиталю 17 самых современных аппаратов ИВЛ. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Сейчас мы стараемся максимально увеличить количество больничных коек, оснащенных ИВЛ. К счастью, их помощь еще не понадобилась ни одному пациенту региона с COVID-19. Единственный тяжелый больной находится на кислородной поддержке. Но мы продолжаем наращивать число аппаратов в больницах, чтобы быть готовыми к любой ситуации, - написал глава региона.

Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и помогает бороться с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три миллиона на IT-площадку: школа Рыбинска выиграла федеральный грант
В Ярославле изменилось расписание автобуса
В СНТ Рыбинска нашли тело 57-летнего мужчины
Что делать ярославцам, если заканчивается срок действия банковской карты и паспорта
Тепла не будет. Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю
Двух жителей Углича через суд отправили на карантин
Ярославец из мести поджег машину знакомого
Еще 27 человек заболели коронавирусом в Ярославской области
«Бессмертный полк» в Ярославле пройдет в режиме онлайн
С ярославского завода взыскали 52 миллиона долга
В Ярославском госпитале ветеранов войны появились 17 новых аппаратов ИВЛ
Ярославские школьники напишут всероссийские проверочные работы осенью
В Ярославской области пассажир легковушки пострадал в ДТП с лосем
В Гаврилов-Яме закрыли районную больницу: у 8 сотрудников положительный анализ на коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 19 апреля: количество зараженных увеличилось на 12 человек
В Ярославле на карантин закрылось еще одно отделение больницы имени Сoлoвьева
На посту ДПС в Переславль-Залесском усилены меры профилактики COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 18 апреля: 12 выздоровели, 24 заразились
В ярославские храмы прихожан на Пасху будут пускать только в масках
Экстренное предупреждение от МЧС: сильный ветер в Ярославской области
"За три недели умерли бы все". В Ярославле проверили контактный зоопарк
В Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект
В Ярославской областной психиатрической больнице начали шить ватно-марлевые повязки