В Ярославском госпитале ветеранов войны появились 17 новых аппаратов ИВЛ

20 Апр 2020 2020-04-20T10:21:03+03:00

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Группа компаний «Р-Фарм» передала госпиталю 17 самых современных аппаратов ИВЛ. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Сейчас мы стараемся максимально увеличить количество больничных коек, оснащенных ИВЛ. К счастью, их помощь еще не понадобилась ни одному пациенту региона с COVID-19. Единственный тяжелый больной находится на кислородной поддержке. Но мы продолжаем наращивать число аппаратов в больницах, чтобы быть готовыми к любой ситуации, - написал глава региона.

Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и помогает бороться с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU