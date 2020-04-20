Ярославские школьники напишут всероссийские проверочные работы осенью

20 Апр 2020 2020-04-20T09:58:12+03:00

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ВПР, которые учащиеся 4-8 классов должны были написать в конце этого учебного года, пройдут в сентябре-октябре.

- Такое решение приняли в Министерстве просвещения. В Ярославской области в 4-7 классах ВПР должны были пройти в штатном режиме, а решение об организации проверочных работ в 8 классах школы принимали самостоятельно. 10-11 классы написали ВПР в марте, до того, как школы перешли на дистанционный режим обучения, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Результаты ВПР не влияют на перевод в следующий класс. Они помогают выявить пробелы в знаниях школьников и определить, над чем нужно дополнительно поработать. За проверочные работы, которые пройдут осенью, выставлять отметки не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU