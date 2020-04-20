Ярославец из мести поджег машину знакомого

20 Апр 2020 2020-04-20T11:53:54+03:00

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Во дворе одного из домов в Дзержинском районе неизвестный поджег легковой автомобиль. Владелец машины обратился с заявлением в полицию. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

- Мужчина во всем признался и рассказал, что между ним и потерпевшим произошел конфликт. Спустя несколько дней злоумышленник решил отомстить. Он разбил стекло в машине, проник в салон и, используя горючую жидкость, совершил поджог, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU