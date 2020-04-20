Ярославец из мести поджег машину знакомого
Во дворе одного из домов в Дзержинском районе неизвестный поджег легковой автомобиль. Владелец машины обратился с заявлением в полицию. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.
- Мужчина во всем признался и рассказал, что между ним и потерпевшим произошел конфликт. Спустя несколько дней злоумышленник решил отомстить. Он разбил стекло в машине, проник в салон и, используя горючую жидкость, совершил поджог, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU