В Ярославской области пассажир легковушки пострадал в ДТП с лосем

20 Апр 2020 2020-04-20T09:22:29+03:00

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Вчера, 19 апреля, около девяти часов вечера на 244 километре трассы Москва-Холмогоры в Ярославском районе произошло ДТП. 38-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил лося. В результате столкновения пострадал один человек. Это 43-летний пассажир легковушки. Мужчину доставили в больницу.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU