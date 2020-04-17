2020-04-17T18:55:17+03:00
Общество

В ярославские храмы прихожан на Пасху будут пускать только в масках

Храмы откроют, но там должны соблюдаться санитарные нормы
Полина Вачнадзе
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Освятить куличи можно в домашних условиях. ФОТО: Ярославская епархияОсвятить куличи можно в домашних условиях. ФОТО: Ярославская епархия
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Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим обратился с просьбой не посещать пасхальные богослужения тем прихожанам, у которых есть проблемы со здоровьем.

- Храмы будут открыты на территории всей ярославской епархии, но с условием соблюдения всех санитарных мер. Думаю, что эти меры не станут излишними. Людей, которые чувствуют себя неважно, болеют, хочу предостеречь от посещения служб, чтобы они не стали источниками заражения, - сказал Митрополит Вадим.

Те же, кто решится посетить пасхальные богослужения, в обязательном порядке должны быть в масках, находиться на разметках, которые уже нанесены во всех храмах, соблюдать социальную дистанцию, не скапливаться в одном месте и дезинфицировать руки.

Во многих храмах организуют прямую трансляцию богослужения, так что присутствовать на службе можно будет и находясь на улице.

В условиях распространения COVID-19, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла все верующие, которые решат остаться дома, могут освятить куличи и яйца самостоятельно. Для этого перед перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо с воскре се из ме ртвых,/сме ртию смерть попра в,/и су щим во гробе х живо т дарова в», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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