Экстренное предупреждение от МЧС: сильный ветер в Ярославской области
Порывы будут достигать до 15 метров в секунду
Вере усилится до 15 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба МЧС по Ярославской области
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Ярославские спасатели предупреждают: в регионе ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать до 15 метров в секунду.
Такая погода сохранится вечером, возможно, что и завтра, в субботу, она не изменится.
Так что нужно нужно быть осторожными. Специалисты регионального МЧС прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями или
обрывами ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU