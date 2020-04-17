Экстренное предупреждение от МЧС: сильный ветер в Ярославской области

17 Апр 2020 2020-04-17T18:27:01+03:00

Вере усилится до 15 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба МЧС по Ярославской области

Порывы будут достигать до 15 метров в секунду

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Ярославские спасатели предупреждают: в регионе ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Такая погода сохранится вечером, возможно, что и завтра, в субботу, она не изменится.

Так что нужно нужно быть осторожными. Специалисты регионального МЧС прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями или

обрывами ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU