2020-04-17T18:27:01+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: сильный ветер в Ярославской области

Порывы будут достигать до 15 метров в секунду
Полина Вачнадзе
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Вере усилится до 15 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба МЧС по Ярославской областиВере усилится до 15 метров в секунду. ФОТО: пресс-служба МЧС по Ярославской области
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Ярославские спасатели предупреждают: в регионе ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы будут достигать до 15 метров в секунду.

Такая погода сохранится вечером, возможно, что и завтра, в субботу, она не изменится.

Так что нужно нужно быть осторожными. Специалисты регионального МЧС прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями или

обрывами ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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