"За три недели умерли бы все". В Ярославле проверили контактный зоопарк

17 Апр 2020 2020-04-17T17:15:05+03:00

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На днях в социальных сетях Ярославля появилась информация о том, что в одном из торговых центров Заволжского района в контактном зоопарке животные остались без присмотра и, что самое главное, без еды. В этом зоопарке обитают сурикаты, еноты, носухи, морские свинки, кролики, дикобраз и другие.

- После сообщений о ненадлежащем уходе и содержании животных мы с представителями прокуратуры незамедлительно выехали на место. Заверяю всех, кто переживают за судьбу животных, что никаких нарушений не выявлено и жизни обитателей зоопарка ничто не угрожает, — сказал глава территориальной администрации Андрей Мамонтов.

С 28 марта контактный зоопарк действительно не работает, но животных, как заверяет руководитель, никто не бросал и не собирается этого делать. В помещении поддерживается привычный для зверей температурный режим, кормление идет по графику, кормят зверюшек даже больше, чем обычно, ведь они лишились угощений от посетителей.

— Информация в социальных сетях о том, что у нас якобы кто-то умер из животных, не соответствует действительности. За три недели без еды и ухода уже умерли бы все. Конечно, мы сейчас несем убытки, но мы готовились к тому, что сложившаяся ситуация может продлиться не один месяц, поэтому на содержании животных это никак не отражается, — пояснил руководитель контактного зоопарка Ярослав Смуров.

ИСТОЧНИК KP.RU