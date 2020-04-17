2020-04-17T16:43:59+03:00
Общество

В Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект

Работы на участке завершат к концу июля
Светлана Крутикова
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На Ленинградском проспекте, от улицы Строителей до границы Ярославля, начался ремонтНа Ленинградском проспекте, от улицы Строителей до границы Ярославля, начался ремонтФото: Мэрия Ярославля
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На Ленинградском проспекте, от улицы Строителей до границы Ярославля, начался ремонт. За ходом работ, по поручению главы города, будут следить сотрудники технадзора и общественники.

- Постараемся работать оперативно. На объекте очень интенсивное движение. ГИБДД разрешает работать «захватками» по 300 метров. Первый участок мы уже заканчиваем и в субботу начнем укладывать нижний слоя асфальта. Самое главное, чтобы вовремя доставляли материалы. В остальном проблем не должно возникнуть, - отметил генеральный директор ООО «Рыбинское УМСР» Евгений Сдвижков.

От Строителей до границ города отремонтируют около 55 тысяч квадратных метров асфальта, установят новые перильные ограждения, бордюрный камень, заменят и установят дорожные знаки. Также здесь появятся две автобусные остановки и два светофора.

Работы на Ленинградском проспекте планируют завершить к 30 июля. К этому же времени в Дзержинском районе отремонтируют улицы Туманова и Куропаткова, Архангельский и Мурманский проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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