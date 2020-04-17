В Ярославской областной психиатрической больнице начали шить ватно-марлевые повязки
В швейном цехе областной психиатрической больницы перепрофилировали под пошив ватно-марлевых повязок.
- Такое решение приняли совместно с департаментом здравоохранения. Мы все осознаем сложность проблемы и опасность ситуации. Посторонние на территорию больницы практически не попадают. Передачки для больных принимают через единое окно выдачи, чтобы не было контакта с сотрудниками. Готовимся к тому, что у нас тоже могут появиться пациенты с коронавирусом, - сказал главный врач Александр Петров.
В цехе работают три профессиональные швеи. Раньше они ремонтировали белье и пижамы пациентов, а теперь шьют ватно-марлевые повязки. Уже выпустили около полутора тысяч изделий, их можно использовать многократно. Планируют изготовить еще около 1000 штук.
Пока сотрудники больницы используют маска, купленные в прошлом году. Если запасы закончатся, то врачи смогут воспользоваться сшитыми повязками.
ИСТОЧНИК KP.RU