В Ярославской областной психиатрической больнице начали шить ватно-марлевые повязки

17 Апр 2020 2020-04-17T16:19:03+03:00

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В швейном цехе областной психиатрической больницы перепрофилировали под пошив ватно-марлевых повязок.

- Такое решение приняли совместно с департаментом здравоохранения. Мы все осознаем сложность проблемы и опасность ситуации. Посторонние на территорию больницы практически не попадают. Передачки для больных принимают через единое окно выдачи, чтобы не было контакта с сотрудниками. Готовимся к тому, что у нас тоже могут появиться пациенты с коронавирусом, - сказал главный врач Александр Петров.

В цехе работают три профессиональные швеи. Раньше они ремонтировали белье и пижамы пациентов, а теперь шьют ватно-марлевые повязки. Уже выпустили около полутора тысяч изделий, их можно использовать многократно. Планируют изготовить еще около 1000 штук.

Пока сотрудники больницы используют маска, купленные в прошлом году. Если запасы закончатся, то врачи смогут воспользоваться сшитыми повязками.

ИСТОЧНИК KP.RU