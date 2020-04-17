2020-04-17T15:30:50+03:00
Общество

В Ярославле приступили к благоустройству дворов

Работы в этом году начались раньше обычного
Светлана Крутикова
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В этом году в проект «Решаем вместе!» попали 22 дворовые и две общественные территорииВ этом году в проект «Решаем вместе!» попали 22 дворовые и две общественные территорииФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле начался ремонт дворов. Первой приведут в порядок территорию возле дома №124а на Большой Октябрьской. Здесь отремонтируют асфальт, две дорожки и входы в подъезды, заменят бордюрный камень и освещение.

- В этом году работы начались раньше обычного. Традиционно к благоустройству территорий приступали в июне-июле, потому что, как правило, требовалась замена коммуникаций. Этот объект при хорошей погоде подрядчик закончит за две-три недели, - отметил глава администраций Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Через несколько дней начнутся работы еще по одному из адресов. В этом году в проект «Решаем вместе!» попали 22 дворовые и две общественные территории:

Дзержинский район:

- ул. Туманова, 14, 16;

- 2-й Норский переулок, 9;

- ул. Громова, 46, 46 корп.2, 46 корп.3, 48.

Заволжский район:

- пр. Машиностроителей, 46;

- ул. Сахарова, 13, 15;

- ул. Лебедева, 3;

- ул. Космонавтов, 6;

- пр. Авиаторов, 90.

Кировский район:

- ул. Свободы, 52/39, ул. Угличская, 1/51;

- пр. Толбухина, 31, ул. Рыбинская, 32/29;

- ул. Б.Октябрьская, 124а.

Красноперекопский район:

- ул. Рыкачева, 2, Курчатова, 18;

- ул. Маланова, 12 корп.2;

- ул. Рыкачева, 16.

Ленинский район:

- ул. Автозаводская, д. 59, 59а, 59б, 61 а, 61б, ул. К.Либкнехта, 50а К.Либнехта 52а,

- пр. Ленина, 32;

- ул. Автозаводская, 89,91.

Фрунзенский район:

- ул. Светлая, 34;

- пр. Подвойского, 1;

- ул. Корабельная, 14,16,18;

- ул. Индустриальная, 35, 37;

- ул. Гоголя, 17, 17а, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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