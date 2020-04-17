В Ярославле приступили к благоустройству дворов
В Ярославле начался ремонт дворов. Первой приведут в порядок территорию возле дома №124а на Большой Октябрьской. Здесь отремонтируют асфальт, две дорожки и входы в подъезды, заменят бордюрный камень и освещение.
- В этом году работы начались раньше обычного. Традиционно к благоустройству территорий приступали в июне-июле, потому что, как правило, требовалась замена коммуникаций. Этот объект при хорошей погоде подрядчик закончит за две-три недели, - отметил глава администраций Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.
Через несколько дней начнутся работы еще по одному из адресов. В этом году в проект «Решаем вместе!» попали 22 дворовые и две общественные территории:
Дзержинский район:
- ул. Туманова, 14, 16;
- 2-й Норский переулок, 9;
- ул. Громова, 46, 46 корп.2, 46 корп.3, 48.
Заволжский район:
- пр. Машиностроителей, 46;
- ул. Сахарова, 13, 15;
- ул. Лебедева, 3;
- ул. Космонавтов, 6;
- пр. Авиаторов, 90.
Кировский район:
- ул. Свободы, 52/39, ул. Угличская, 1/51;
- пр. Толбухина, 31, ул. Рыбинская, 32/29;
- ул. Б.Октябрьская, 124а.
Красноперекопский район:
- ул. Рыкачева, 2, Курчатова, 18;
- ул. Маланова, 12 корп.2;
- ул. Рыкачева, 16.
Ленинский район:
- ул. Автозаводская, д. 59, 59а, 59б, 61 а, 61б, ул. К.Либкнехта, 50а К.Либнехта 52а,
- пр. Ленина, 32;
- ул. Автозаводская, 89,91.
Фрунзенский район:
- ул. Светлая, 34;
- пр. Подвойского, 1;
- ул. Корабельная, 14,16,18;
- ул. Индустриальная, 35, 37;
- ул. Гоголя, 17, 17а, 19.
ИСТОЧНИК KP.RU