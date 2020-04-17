2020-04-17T14:52:10+03:00
Общество

Затонувший в Волге ресторан-дебаркадер демонтируют за два месяца

Работы, начатые в ноябре прошлого года, возобновятся уже на следующей неделе
Светлана Крутикова
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Основные работы провели еще в ноябре прошлого года. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской областиОсновные работы провели еще в ноябре прошлого года. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
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В акватории Волги готовятся к завершающему этапу демонтажа затонувшего ресторана-дебаркадера. Такое решение приняли на областной КЧС, чтобы обеспечить безопасность процесса судоходства и минимизировать вред, который может быть нанесен реке.

Основные работы провели еще в ноябре прошлого года. Тогда полностью демонтировали надводную часть ресторана и большинство конструкций второго этажа. После этого работу приостановили до весны.

- В настоящее время погодные условия позволяют приступить к демонтажу подводной части дебаркадера. Уже согласовали технические условия процесса, на место доставили необходимое оборудование и инвентарь. Работы начнутся на следующей неделе и завершатся в течение двух месяцев, - пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Сначала водолазы оценят состояние нижней части объекта. Затем продолжится подрезка металлоконструкций. На заключительном этапе работ пробьют технологические отверстия в бетонном основании, чтобы закрепить тросы. Параллельно на берегу установят 150-тонную лебедку для буксировки спиленных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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