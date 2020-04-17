Затонувший в Волге ресторан-дебаркадер демонтируют за два месяца
В акватории Волги готовятся к завершающему этапу демонтажа затонувшего ресторана-дебаркадера. Такое решение приняли на областной КЧС, чтобы обеспечить безопасность процесса судоходства и минимизировать вред, который может быть нанесен реке.
Основные работы провели еще в ноябре прошлого года. Тогда полностью демонтировали надводную часть ресторана и большинство конструкций второго этажа. После этого работу приостановили до весны.
- В настоящее время погодные условия позволяют приступить к демонтажу подводной части дебаркадера. Уже согласовали технические условия процесса, на место доставили необходимое оборудование и инвентарь. Работы начнутся на следующей неделе и завершатся в течение двух месяцев, - пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
Сначала водолазы оценят состояние нижней части объекта. Затем продолжится подрезка металлоконструкций. На заключительном этапе работ пробьют технологические отверстия в бетонном основании, чтобы закрепить тросы. Параллельно на берегу установят 150-тонную лебедку для буксировки спиленных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU