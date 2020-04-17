2020-04-17T18:35:21+03:00
Происшествия

Выбросил соседа в окно: житель Ярославля обвиняется в покушении на убийство

Свою вину подозреваемый не признал
Светлана Крутикова
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У подозреваемого своя версия произошедшегоУ подозреваемого своя версия произошедшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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37-летний житель Дзержинского района обвиняется в покушении на убийство.

Следствие установило, что в конце января этого года 25-летний потерпевший у себя дома отдыхал вместе с друзьями. Через некоторое время молодой человек вышел на лестничной площадку и встретил там соседа. Между мужчинами, которые на тот момент были пьяны, завязалась словесная перепалка. «Поговорив», соседи разошлись. В тот вечер они еще не раз выясняли отношения. Во время очередной беседы, которая проходила на общедомовом балконе, подозреваемый выбросил молодого человека с пятого этажа. К счастью, потерпевший выжил, но получил серьезные травмы.

- Свою вину подозреваемый не признал. Он пояснил, что сосед хотел покончить с собой из-за расставания с девушкой, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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