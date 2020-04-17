2020-04-17T15:41:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области два человека с COVID-19 в тяжелом состоянии

У 50 человек состояние удовлетворительное
Полина Вачнадзе
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Состояние здоровья 50 жителей области медики оценивают как удовлетворительноеСостояние здоровья 50 жителей области медики оценивают как удовлетворительноеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Правительство Ярославской области опубликовало статистику состояния больных, которые сейчас находятся на лечении в различных больницах региона. На данный момент медицинскую помощь получают 69 пациентов с COVID-19.

В тяжелом состоянии находится пожилая женщина, ей больше 90 лет. У пенсионерки есть сопутствующие заболевания. Тяжелое состояние было и у мужчины страше 60 лет. На данный момент его состояние оценивают как средней тяжести. Еще 17 человек находятся в таком же состоянии.Состояние здоровья 50 жителей области медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе 81 человеку был поставлен диагноз "коронавирус". 12 ярославцев полностью вылечились и были выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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