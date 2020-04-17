Ярославец на карантине пытался попасть на прием в онкобольницу

17 Апр 2020 2020-04-17T13:38:30+03:00

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На данный момент Ярославская онкологическая больница - единственная, где не остановлен плановый прием пациентов. Ярославцы, которым необходима помощь онковрачей, находятся в категории самых уязвимых, тем более в период эпидемии коронавируса. Любой контакт с носителями инфекции несет угрозу и может привести к необратимым последствиям. Но, к сожалению, не все это понимают.

Как сообщается в группе правительства "СТОП! Коронавирус. Ярославская область", житель регионального центра, который в данный момент находится на карантине, пытался попасть

на очный прием к специалистам онкологической больницы.

К чему мог привести его поступок? К тому, что медицинское учреждение могло быть закрыто как для приема, так и госпитализации больных.

- Мы призываем ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. Врачам сегодня и так тяжело, - просит департамент здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU