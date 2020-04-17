2020-04-17T13:26:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Самый точный в мире экспресс-тест на COVID-19 будут выпускать в России

Точность исследований составляет 99,9 процента
Светлана Крутикова
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Точность исследований составляет 99, 9%Точность исследований составляет 99, 9%Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Российско-японская компания «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) разработала самый точный в мире экспресс-тест для диагностики COVID-19.

Работа над созданием системы началась в середине марта. За считанные сроки удалось создать портативную лабораторию и получить эффективную тест-систему EMG. Совестно с новосибирским центром «Вектор» компания провела клиническое испытание: проверили 400 положительных и 400 отрицательных образцов. Тест дал 100%-ный результат, ни одной ошибки!

Инкубационный период для COVID-19 составляет около двух недель: за это время могут ярко не проявиться признаки заболевания. Новая разработка позволит выявить вирус на начальной стадии заражения.

Узнать результаты теста можно будет через 30 минут. Точность исследований составляет 99, 9%!

Компания планирует выпускать более 2,5 миллиона тест-систем еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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