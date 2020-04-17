2020-04-17T13:17:24+03:00
Общество

В Ярославле детские площадки начали готовить к лету

Проверки проходят во всех районах
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославле должны обследовать все площадкиВ Ярославле должны обследовать все площадкиФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле детские игровые площадки потихоньку начали готовить к летнему сезону. Сейчас из-за ситуации с коронавирусом они закрыты для детей, правда, к сожалению, не все родители соблюдают эти требования. А тем временем количество заболевших COVID-19 в регионе растет.

В Дзержинском районе Ярославля около 200 игровых комплексов. Во дворе дома №43 на улице Волгоградской покрасили детский городок, заменили износившиеся конструкции новыми, сменили перила и опоры.

- Элементы, пригодные для использования при ремонте других детских площадок, пускаются подрядной организацией в работу. Детские игровые комплексы должны быть безопасны для детей и подростков, - пояснила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

К детским игровым комплексам требования строгие. Все грани должны быть закруглены, качели — с мягкими подвесами, несущие конструкции — из металла. Где-то требуется заменить одну ступеньку, где-то качели целиком.

- Мы провели обследование всех детских комплексов, по некоторым есть серьезные замечания к несущим конструкциям. На них изношенные детали сейчас заменяются на новые, — рассказал представитель управляющей организации Павел Власов.

Демонтажу подвергаются лишь те элементы, которые не соответствуют техническим требованиям и представляют опасность для детей. Аварийные детские городки, которые комиссионно признаны технически неисправными и не подлежащими ремонту, сносятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец на карантине пытался попасть на прием в онкобольницу
Самый точный в мире экспресс-тест на COVID-19 будут выпускать в России
В Ярославле детские площадки начали готовить к лету
В Ярославской области увеличили число номеров горячей линии по COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 17 апреля: 5 выздоровели, 19 заразились
Глава Данилова Ярославской области и его жена погибли во время пожара
Для ярославских больниц купили маски, респираторы и спецкостюмы
У сотрудника рыбинской больницы №1 нашли COVID-19
Житель Ярославской области незаконно вырубил деревья на 630 тысяч рублей
Епархия напомнила ярославцам, что Пасха - не время для посещения кладбищ
От удара машина перевернулась: в ДТП в Ярославле пострадали четыре человека
В Ярославской области задержанный правонарушитель попытался избить полицейского
Гай Ричи по-ярославски: группировка производила коноплю в промышленных объемах
В Ярославской области пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной
Пять ярославцев с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии