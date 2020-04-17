В Ярославле детские площадки начали готовить к лету

17 Апр 2020 2020-04-17T13:17:24+03:00

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В Ярославле детские игровые площадки потихоньку начали готовить к летнему сезону. Сейчас из-за ситуации с коронавирусом они закрыты для детей, правда, к сожалению, не все родители соблюдают эти требования. А тем временем количество заболевших COVID-19 в регионе растет.

В Дзержинском районе Ярославля около 200 игровых комплексов. Во дворе дома №43 на улице Волгоградской покрасили детский городок, заменили износившиеся конструкции новыми, сменили перила и опоры.

- Элементы, пригодные для использования при ремонте других детских площадок, пускаются подрядной организацией в работу. Детские игровые комплексы должны быть безопасны для детей и подростков, - пояснила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

К детским игровым комплексам требования строгие. Все грани должны быть закруглены, качели — с мягкими подвесами, несущие конструкции — из металла. Где-то требуется заменить одну ступеньку, где-то качели целиком.

- Мы провели обследование всех детских комплексов, по некоторым есть серьезные замечания к несущим конструкциям. На них изношенные детали сейчас заменяются на новые, — рассказал представитель управляющей организации Павел Власов.

Демонтажу подвергаются лишь те элементы, которые не соответствуют техническим требованиям и представляют опасность для детей. Аварийные детские городки, которые комиссионно признаны технически неисправными и не подлежащими ремонту, сносятся.

ИСТОЧНИК KP.RU