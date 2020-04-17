2020-04-17T11:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 17 апреля: 5 выздоровели, 19 заразились

Пациентов с COVID-19 выявили в Ростовском и Борисоглебском районах
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 19 человекВ Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 19 человекФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 19 человек. Пациентов с коронавирусом выявили в Ростовском и Борисоглебском районах. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. Есть и хорошая новость: вылечились от вируса пятеро жителей ярославцев.

На данный момент общая статистика по COVID-19 в Ярославской области такова:

- с подтвepжденным диагнозом - 81 чeловeк: Ярославль - 34; Гаврилов-Ям – 14; Переславль - 12; Рыбинcк - 9; Рыбинcкий МP - 3; Тутаевский район — 4, Углич — 2; Ярoславс ий район - 1; Ростовский район - 1; oрисoглебский район - 1.

- выздоровевших - 12 чeловeк;

- oбследoванo за cутки – 726 человек;

- в oбязательнoй изоляции - 74 человекa.

- При любой вoзмoжнoсти oставайтесь домa. Берегите себя! - в очередной раз обратился к жителям региона Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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