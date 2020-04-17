2020-04-17T11:22:34+03:00
Происшествия

Глава Данилова Ярославской области и его жена погибли во время пожара

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Пожар начался около часа ночи. ФОТО: СКР по Ярославской областиПожар начался около часа ночи. ФОТО: СКР по Ярославской области
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Огонь в частном доме на улице Запрудной в Данилове вспыхнул около часа ночи 17 апреля. На место выехали две машины и четыре спасателя. Ликвидировать возгорание удалось только спустя три часа, в 4 часа утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

Дом был полностью уничтожен. К сожалению, жертв избежать не удалось. На пепелище обнаружили тела мужчины и женщины. Погибли глава Данилова Иван Свечушкин и его жена.

Причины возгорания частного дома сейчас устанавливаются. По предварительной версии, виной всему - неисправное электрооборудование. Даниловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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