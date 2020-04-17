В Ярославской области увеличили число номеров горячей линии по COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T12:25:00+03:00

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Департамент здравоохранения Ярославской области добавил еще два номера горячей линии. Один, который работал до этого, с нагрузкой уже явно не справляется. Ярославцы жалуются, что дозвониться очень тяжело.

Теперь помимо круглосуточного номера 8(4852)40-04-55 заработали дополнительные два телефона:

- 8(4852)73-80-60

- 8(4852)73-83-33.

Они работают семь дней в неделю, но с 08:00 до 19:00.

На горячей линии можно получить информацию о работе лечебных учреждений, о ситуации по коронавирусу, какие меры профилактики необходимо применять, чтобы не заболеть, в каких случаях делается тест на инфекцию, а также получить консультацию по симптомам коронавируса и необходимости обращения за медицинской помощью.

Операторы горячей линии - врачи. Они прошли специальное обучение и могут помочь сориентироваться в вопросах оказания медицинской помощи. Сейчас ярославцев, которые звонят на горячую линию депздрава, в основном интересуют симптомы и профилактика коронавируса, возможность получить льготные лекарства и больничный лист. За сутки операторы принимают примерно 600 звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU