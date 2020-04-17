2020-04-17T10:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

У сотрудника рыбинской больницы №1 нашли COVID-19

Госпитализация в отделение неврологии приостановлена
Полина Вачнадзе
Поделиться:
У одного из сотрудников лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекциюУ одного из сотрудников лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекциюФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В рыбинской городской больнице №1 приостановлена госпитализация пациентов в отделение неврологии. У одного из сотрудников лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекцию. У всех пациентов и медиков взяты маски на вирус, контактировавшие с сотрудником отделения рыбинцы взяты на контроль врачей.

Все 10 пациентов неврологии и 5 медицинских работников находятся в отделении. Необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия выполнены в полном объеме.

На днях из-за забывчивости одной из пациентов гинекологии на карантин было закрыто отделение в больнице имени Семашко. Только после операции женщина вспомнила, что контактировала с людьми, которые приехали из эндемичной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец на карантине пытался попасть на прием в онкобольницу
Самый точный в мире экспресс-тест на COVID-19 будут выпускать в России
В Ярославле детские площадки начали готовить к лету
В Ярославской области увеличили число номеров горячей линии по COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 17 апреля: 5 выздоровели, 19 заразились
Глава Данилова Ярославской области и его жена погибли во время пожара
Для ярославских больниц купили маски, респираторы и спецкостюмы
У сотрудника рыбинской больницы №1 нашли COVID-19
Житель Ярославской области незаконно вырубил деревья на 630 тысяч рублей
Епархия напомнила ярославцам, что Пасха - не время для посещения кладбищ
От удара машина перевернулась: в ДТП в Ярославле пострадали четыре человека
В Ярославской области задержанный правонарушитель попытался избить полицейского
Гай Ричи по-ярославски: группировка производила коноплю в промышленных объемах
В Ярославской области пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной
Пять ярославцев с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии