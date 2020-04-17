У сотрудника рыбинской больницы №1 нашли COVID-19
В рыбинской городской больнице №1 приостановлена госпитализация пациентов в отделение неврологии. У одного из сотрудников лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекцию. У всех пациентов и медиков взяты маски на вирус, контактировавшие с сотрудником отделения рыбинцы взяты на контроль врачей.
Все 10 пациентов неврологии и 5 медицинских работников находятся в отделении. Необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия выполнены в полном объеме.
На днях из-за забывчивости одной из пациентов гинекологии на карантин было закрыто отделение в больнице имени Семашко. Только после операции женщина вспомнила, что контактировала с людьми, которые приехали из эндемичной страны.
ИСТОЧНИК KP.RU