2020-04-17T10:39:44+03:00
Общество

Для ярославских больниц купили маски, респираторы и спецкостюмы

Средства индивидуальной защиты передадут в 16 медучреждений
Светлана Крутикова
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Для больниц закупили 94 тысячи масок с фильтром, защитных очков, респираторов и костюмовДля больниц закупили 94 тысячи масок с фильтром, защитных очков, респираторов и костюмовФото: Правительство Ярославской области
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Для ярославских больниц закупили 94 тысячи масок с фильтром, защитных очков, респираторов, костюмов, масок с пластиковым экраном и перчаток. Эти средства индивидуальной защиты передадут в 16 медучреждений Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева, Любима.

- В сутки одних только масок требуется 94 тысячи штук. Сейчас в наших больницах есть двухнедельный запас необходимых средств защиты. Это не значит, что этот запас неприкосновенен и не расходуется. Нет, он расходуется по мере необходимости, но и постоянно пополняется, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Кроме того, из резервного фонда губернатора выделили 6 миллионов рублей, и на эти деньги купили 300 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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