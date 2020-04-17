Житель Ярославской области незаконно вырубил деревья на 630 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:02:03+03:00

За незаконную вырубку леса грозит штраф от одного до трех миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

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В полицию Некоузского района поступило сообщение о незаконной рубке деревьев недалеко от деревни Маслово. Неизвестные спилили 67 кубометров леса. Ущерб составил около 630 тысяч рублей.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный, неоднократно судимый житель Рыбинска. Мужчина во всем признался.

- По данному факту возбудили уголовное дело, ведется расследование, - сообщает пресс-служба областного УВМД.

Полиция предупреждает, что за незаконную вырубку леса грозит штраф от одного до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU