2020-04-17T09:46:11+03:00
Общество

Епархия напомнила ярославцам, что Пасха - не время для посещения кладбищ

В пасхальные дни нет места скорби
Полина Вачнадзе
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Пасха - не время скорби. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархииПасха - не время скорби. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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В эти выходные все православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи. Правда, в этом году он омрачен всеобщей бедой - эпидемией коронавируса. Чтобы избежать еще большего распространения заразы, власти ввели ряд ограничительных мер, в том числе попросили верующих отказаться от посещения пасхальных богослужений и кладбищ.

Для многих ярославцев такая просьба прозвучала кощунственно: люди привыкли в этот

день приходить на могилы близких. Однако в Ярославской епархии напомнили, что празднование Пасхи не заключается в посещении кладбищ.

- Пасха Христова – главный праздник в году. Это праздник Воскресения Христова, когда наши мысли устремляются к жизни вечной. В пасхальные дни нет места для скорби об усопших. Поэтому и не принято посещать кладбища в день Пасхи и последующие дни Светлой седмицы, - говорится в сообщении епархии.

Для посещения кладбищ установлен специальный день – Радоница, вторник после пасхальной недели. В этот день совершаются заупокойные службы, и верующие могут помолиться об усопших. На саму же Пасху и всю последующую за праздником Воскресения Христова неделю посещать кладбища не стоит.

Напомним, что в эти выходные будут отменены автобусы, которые следующие до кладбищ, а рядом с ними ограничат стоянку автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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