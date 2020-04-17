От удара машина перевернулась: в ДТП в Ярославле пострадали четыре человека
Дорогу не поделили «Рено» и «Ниссан»
От удара "Ниссан" перевернулся. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
Изменить размер текста:
Вчера, 16 апреля, около 12 часов на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло ДТП.
По предварительной информации, столкнулись автомобили «Рено» и «Ниссан». Удар был такой силы, что одна из легковушек перевернулась. В результате аварии четырех человек доставили в больницу: водителя и пассажира «Рено» и двух пассажиров «Ниссана».
- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU