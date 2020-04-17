От удара машина перевернулась: в ДТП в Ярославле пострадали четыре человека

17 Апр 2020 2020-04-17T09:05:42+03:00

От удара "Ниссан" перевернулся. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Дорогу не поделили «Рено» и «Ниссан»

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Вчера, 16 апреля, около 12 часов на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло ДТП.

По предварительной информации, столкнулись автомобили «Рено» и «Ниссан». Удар был такой силы, что одна из легковушек перевернулась. В результате аварии четырех человек доставили в больницу: водителя и пассажира «Рено» и двух пассажиров «Ниссана».

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU