В Ярославской области задержанный правонарушитель попытался избить полицейского
Инцидент произошёл прямо в отделении полиции
Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Угличского района. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.
- По данным следствия, 9 апреля текущего года, подозреваемый, находясь в отделе полиции, будучи несогласным с законными требованиями, напал на сотрудника полиции и нанес ему несколько ударов, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU