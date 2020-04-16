В Ярославской области задержанный правонарушитель попытался избить полицейского

16 Апр 2020 2020-04-16T16:25:13+03:00

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В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Угличского района. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

- По данным следствия, 9 апреля текущего года, подозреваемый, находясь в отделе полиции, будучи несогласным с законными требованиями, напал на сотрудника полиции и нанес ему несколько ударов, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU