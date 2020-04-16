Гай Ричи по-ярославски: группировка производила коноплю в промышленных объемах

16 Апр 2020 2020-04-16T15:09:39+03:00

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В Ярославле состоялся суд над участниками преступной группировки, которая осуществляла на территории региона культивирование конопли. Установлено, что для выращивания марихуаны в Даниловском, Первомайском и Любимском районах региона в частных домах были оборудованы теплицы. Уточняется, что теплицы обсуживал специальный персонал.

- Из мест, в которых выращивались растения, полицейскими изъято более 450 кустов конопли, а также станок для прессовки высушенных наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Организовал производство по культивированию наркосодержащих растений ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний житель Ярославля. В общей сложности было изъято более 36 кг сухой конопли.

Одного из соучастников суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, двоих к семи годам лишения свободы. Еще двоим соучастникам назначено три и четыре года лишения свободы условно с испытательными сроками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/773560" frameborder="0"></iframe> Захват наркодилеров.Видео: УМВД России по Ярославской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU