2020-04-16T15:09:39+03:00
Происшествия

Гай Ричи по-ярославски: группировка производила коноплю в промышленных объемах

Организатор преступной группы проведет в колонии строго режима восемь лет
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле состоялся суд над участниками преступной группировки, которая осуществляла на территории региона культивирование конопли. Установлено, что для выращивания марихуаны в Даниловском, Первомайском и Любимском районах региона в частных домах были оборудованы теплицы. Уточняется, что теплицы обсуживал специальный персонал.

- Из мест, в которых выращивались растения, полицейскими изъято более 450 кустов конопли, а также станок для прессовки высушенных наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Организовал производство по культивированию наркосодержащих растений ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний житель Ярославля. В общей сложности было изъято более 36 кг сухой конопли.

Одного из соучастников суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, двоих к семи годам лишения свободы. Еще двоим соучастникам назначено три и четыре года лишения свободы условно с испытательными сроками.

Захват наркодилеров.Видео: УМВД России по Ярославской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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