2020-04-16T14:51:00+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной

Подозреваемого задержали
Светлана Крутикова
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Житель Ярославской области подозревается в убийствеЖитель Ярославской области подозревается в убийствеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Ростовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

14 апреля этого года в одном из домов в деревне Сидорково городского округа города Переславля-Залесского обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 52-летнего местного жителя. Подозреваемый и потерпевший вместе распивали, между ними возникла ссора, которая, по версии следствия, и стала мотивом преступления.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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