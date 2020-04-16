В Ярославской области пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной

16 Апр 2020 2020-04-16T14:51:00+03:00

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Ростовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

14 апреля этого года в одном из домов в деревне Сидорково городского округа города Переславля-Залесского обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 52-летнего местного жителя. Подозреваемый и потерпевший вместе распивали, между ними возникла ссора, которая, по версии следствия, и стала мотивом преступления.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU