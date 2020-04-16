2020-04-16T14:13:41+03:00
Звезды

Документы о бомбардировках Ярославля разместили в свободном доступе

Их можно посмотреть на портале архивной службы
Полина Вачнадзе
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За годы Великой Отечественной войны на Ярославль было сделано 13 налетовЗа годы Великой Отечественной войны на Ярославль было сделано 13 налетовФото: Правительство Ярославской области
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На портале региональной архивной службы в рамках проекта «75 Победа. 1941 – 2020» открылась выставка, посвященная бомбардировкам немецкой авиации Ярославля. Здесь можно увидеть оцифрованные документы штаба местной противовоздушной обороны.

Регулярные налеты фашисты начали совершать на Ярославскую область с осени 1941 года, когда линия фронта максимально приблизилась к региону. Немецкую авиацию интересовали промышленные предприятия, железные дороги и населенные пункты.

За годы Великой Отечественной войны на Ярославль было сделано 13 налетов, сброшено 1146 фугасных бомб общим весом почти 200 тонн, 751 зажигательная бомба весом свыше 100 килограммов и 1832 зажигательные бомбы от 10 до 100 килограммов.

Бомбардировали вокзалы, паровозоремонтный завод, кордную фабрику, асбестовый завод, ЯрТЭЦ и другие объекты.

Самые страшные налеты были в 1943 году: только в ночь с 9 на 10 июня на Ярославль напали 83 самолета, погибли 186 человек, 451 был ранен, из них 124 – тяжело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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