В Ярославской области могут досрочно открыть фирмы сферы обслуживания

16 Апр 2020 2020-04-16T12:51:57+03:00

Готов перечень видов деятельности, которая может быть возобновлена до 30 апреля

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О том, что некоторые предприятия малого и среднего бизнеса, занимающиеся обслуживанием населения, могут открыться до 30 апреля сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

- Сфера обслуживания оказалась в зоне риска. Но есть вероятность, что некоторые малые и средние предприятия, связанные с бытовым обслуживанием, смогут возобновить свою работу в конце апреля. Например, ремонт бытовой техники, часов и обуви, - сказал Максим Авдеев.

А тем временем в Ярославской области вновь выросло число заболевших COVID-19. За сутки положительные результаты дали 23 теста.

Сейчас представителям малого и среднего бизнеса, который пострадал от коронавируса, предоставляют рассрочку по аренде имущества. Рассрочка дается до 1 октября этого года, но не распространяется на жилье.

Кроме того, предусмотрен беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам. Он выдается неразово одной суммой, а по мере прохождения календарного месяца. Получить деньги могут компании, где численность работников сократили не более чем на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU