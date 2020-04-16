В Ярославской области могут досрочно открыть фирмы сферы обслуживания
О том, что некоторые предприятия малого и среднего бизнеса, занимающиеся обслуживанием населения, могут открыться до 30 апреля сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.
- Сфера обслуживания оказалась в зоне риска. Но есть вероятность, что некоторые малые и средние предприятия, связанные с бытовым обслуживанием, смогут возобновить свою работу в конце апреля. Например, ремонт бытовой техники, часов и обуви, - сказал Максим Авдеев.
А тем временем в Ярославской области вновь выросло число заболевших COVID-19. За сутки положительные результаты дали 23 теста.
Сейчас представителям малого и среднего бизнеса, который пострадал от коронавируса, предоставляют рассрочку по аренде имущества. Рассрочка дается до 1 октября этого года, но не распространяется на жилье.
Кроме того, предусмотрен беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам. Он выдается неразово одной суммой, а по мере прохождения календарного месяца. Получить деньги могут компании, где численность работников сократили не более чем на 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU