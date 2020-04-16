2020-04-16T11:47:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти опровергли информацию о больных москвичах, которых везут лечиться в Ярославль

По социальным сетям ходит новая фейковая информация
Полина Вачнадзе
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За фейки предусмотрена административная и уголовная ответственностьЗа фейки предусмотрена административная и уголовная ответственностьФото: Правительство Ярославской области
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В ярославских социальных сетях появилась очередная фейковая информация. Один из пользователей социальных сетей сообщил, что Карабихскую больницу закрыли для местных жителей, и туда теперь везут и будут везти зараженных из Москвы.

- В Ярославской ЦРБ, как и в других лечебных учреждениях области, на данный момент приостановлена только плановая госпитализация. Больных из Москвы сюда не везут! – заверили в правительстве Ярославской области.

А региональное Управление МВД России в очередной раз призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации. Полицейские также напоминают, что за распространение фейковой информации о коронавирусе предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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