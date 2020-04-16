Власти опровергли информацию о больных москвичах, которых везут лечиться в Ярославль

16 Апр 2020 2020-04-16T11:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В ярославских социальных сетях появилась очередная фейковая информация. Один из пользователей социальных сетей сообщил, что Карабихскую больницу закрыли для местных жителей, и туда теперь везут и будут везти зараженных из Москвы.

- В Ярославской ЦРБ, как и в других лечебных учреждениях области, на данный момент приостановлена только плановая госпитализация. Больных из Москвы сюда не везут! – заверили в правительстве Ярославской области.

А региональное Управление МВД России в очередной раз призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации. Полицейские также напоминают, что за распространение фейковой информации о коронавирусе предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU