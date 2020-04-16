В Ярославле «преодолели «имбирный кризис»

16 Апр 2020 2020-04-16T10:50:19+03:00

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Антимонопольная служба Ярославской области проверила цены на имбирь и лимон. Выяснилось, что в одних магазинах стоимость указанных продуктов значительно возросла, в других удерживается в пределах допустимой.

Резкий скачок цен на имбирь произошел после того, как в Интернете появилась недостоверная информация о том, что это продукт якобы помогает в профилактике и лечении коронавируса. Тогда вместе со спросом на товар резко взлетела и цена на него. Килограмм имбиря стал стоить в пределах 3-7 тысяч рублей.

- Преодолеть эту ситуацию удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети уже установили на имбирь рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы. Таким образом, можно говорить о преодолении «имбирного кризиса», - сообщает пресс-служба УФАС по Ярославской области.

На сегодняшний день цена на лимоны в некоторых торговых сетях составляет 219 рублей 90 копеек, а имбирь стоит 499 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU