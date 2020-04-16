Руководитель ярославского департамента здравоохранения ответит на вопросы о COVID-19
Прямая трансляция пройдет сегодня в 11:00
Прямая линия начнется в 11:00. ФОТО: группа Ярославская область ВКонтакте
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Сегодня, 16 апреля, руководитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев ответит на вопросы ярославцев, связанные с коронавирусом.
Прямая трансляция пройдет в социальной сети «Одноклассники», она начнется в 11:00. Свои вопросы директору регионального депздрава можно оставить уже сейчас, но в соцсети ВКонтакте в группе «Ярославская область».
ИСТОЧНИК KP.RU