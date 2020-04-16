Бывший директор ярославской фирмы обвиняется в крупном мошенничестве

16 Апр 2020 2020-04-16T10:14:24+03:00

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Ярославля. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый, занимая пост директора организации по осуществлению деятельности в области строительства, пообещал помочь руководителю другой фирмы получить контракт на строительство многоквартирного дома. Злоумышленник изготовил поддельные документы, в которых значилась несуществующая компания. Затем, не собираясь исполнять свои обязательства, убедил заключить с его фирмой договор на подготовку территории строительства дома. За свои услуги он попросил 4,5 миллиона рублей. Поступившие на счет 2 миллиона обвиняемый потратил на личные цели.

«Проявил» себя ярославец и еще в одном эпизоде. В 2019 году фигурант дела был еще и директором частного учреждения дополнительного профессионального образования. Он пообещал одному гражданину помочь в аттестации 55 сотрудников. Свои услуги обвиняемый оценил почти в 4 миллиона рублей. Мужчина, которому ярославец обещал помочь, обратился в ФСБ.

- Ведомство провело «оперативный эксперимент». В течение нескольких встреч гражданин передал фигуранту почти 2 миллиона рублей. Тот в свою очередь - изготовленные им протоколы аттестации. Во время последней встречи обвиняемого задержали, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В настоящее время дело передали в суд, который и определит наказание для мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU