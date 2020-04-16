В Ярославском районе в тройном ДТП пострадали два человека

16 Апр 2020 2020-04-16T09:20:31+03:00

В Ярославском районе столкнулись три машины. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

Дорогу не поделили «Тойота», «Фольксваген» и «ГАЗ»

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Вчера, 15 апреля, около трех часов дня на 13 километре федеральной трассы в Ярославском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, столкнулись сразу три машины: «Тойота Камри», «Фольксваген Поло» и грузовая «Газель». В результате пострадали два человека. 34-летнего водителя «Фольксвагена» доставили в больницу. 38-летний пассажир этого же автомобиля нуждается в амбулаторном лечении.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU