В Ярославском районе в тройном ДТП пострадали два человека
Дорогу не поделили «Тойота», «Фольксваген» и «ГАЗ»
В Ярославском районе столкнулись три машины. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Вчера, 15 апреля, около трех часов дня на 13 километре федеральной трассы в Ярославском районе произошло ДТП.
По предварительной информации, столкнулись сразу три машины: «Тойота Камри», «Фольксваген Поло» и грузовая «Газель». В результате пострадали два человека. 34-летнего водителя «Фольксвагена» доставили в больницу. 38-летний пассажир этого же автомобиля нуждается в амбулаторном лечении.
- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU