2020-04-15T19:12:49+03:00
Общество

Энергетики «Россети Центр» выдали более 2 мегаватт дополнительной мощности стекольному заводу в Ярославле

Энергетики установили две новые ячейки на подстанции «НПЗ»
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Предприятие сможет ежегодно производить около 500 тысяч квадратных метров стеклоизделийПредприятие сможет ежегодно производить около 500 тысяч квадратных метров стеклоизделий
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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» выполнили технологическое присоединение новых производственных площадей Центра по переработке и хранению стекла «Российской Стекольной Компании».

Для предоставления заводу дополнительной мощности энергетики установили две новые ячейки на подстанции «НПЗ» и проложили от этой подстанции до фабрики две кабельные линии электропередачи общей длиной 1,4 километра. В итоге общая мощность объекта с учетом ранее присоединенных киловатт составила 2.6 МВт.

Увеличение мощности потребовалось ярославскому заводу в связи с внедрением современной технологии по переработке закаленного стекла для витражей, фасадов зданий и других конструкций. Благодаря открытию нового производства предприятие сможет ежегодно производить около 500 тысяч квадратных метров стеклоизделий для строительной отрасли и обеспечит 150 рабочих мест для жителей региона.

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